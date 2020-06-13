Справа Гандзюк: активісти заявляють про спробу Мангера сховатися від суду в лікарні

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

Про це спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомляє у Facebook.

«Це дорога біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру, де стоїть авто одного із замовників вбивства Каті Гандзюк - Владислава Мангера. Це саме той медзаклад, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов’язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фото було зроблено ще вчора, коли Мангер мав би бути присутнім у Києві на судовому засіданні.

«Ті, хто покриває вбивць - теж отримають своє покарання. Ми не зліземо і прослідкуємо, щоб це обов’язково сталося», - наголошують активісти.

Тим часом колишній боксер Володимир Вірчис у відеозверненні у Facebook повідомив, що Владислав Мангер перебуває у реанімації.

Як повідомлялося, 12 червня стало відомо, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, який підозрюється у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу – із застави на взяття під варту.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.