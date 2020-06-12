Прокуратура поновила розслідування у справі Гандзюк і наполягає на арешті Мангера

Прокуратура поновила розслідування у справі Гандзюк і наполягає на арешті Мангера

Укрінформ
Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, який підозрюється у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це на пресконференції у Херсоні 12 червня заявив його адвокат Дмитро Ільченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора сторона захисту отримала таку собі постанову про відновлення розслідування. Тобто, нам припинили ознайомлення з матеріалами справи і заявили про те, що справа тепер продовжується. Причому дуже важливим є те, що єдиною дією, яку вони хочуть продовжити – це вручили Владиславу Мангеру клопотання про зміну запобіжного заходу – із застави на взяття під варту", - сказав адвокат.

Як зазначає сторона захисту, підставою для зміни запобіжного заходу є, на думку прокурорів, те, що Мангер начебто "погрожує свідкам у кримінальному провадженні". При цьому адвокати звертають увагу, що ці особи перебувають під вартою в СІЗО СБУ.

Адвокат Андрій Мурашкін, коментуючи клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру, зазначив, що при цьому чомусь не порушується питання про грошову заставу - адже Мангер перебуває під заставою. "Якщо, на думку прокуратури, пан Мангер порушив зобов’язання і все-таки намагається впливати на слідство, то логічно було б стягнути заставу у дохід держави. Проте прокуратура цього не робить, вони просто цей момент опускають", - заявив Мурашкін.

Як повідомив Ільченко, 11 червня Мангер поїхав у Київ, він повинен був підписати останній протокол про ознайомлення із матеріалами слідства, після чого справа повинна була би бути передана до суду. Мангер закінчив ознайомлюватися з матеріалами справи, розписався на всіх сторінках. Проте його не випустили із приміщення СБУ – замість цього до кабінету слідчого зайшов прокурор Синюк та вручив постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проте, як зазначає сторона захисту, "завдяки зусиллям адвокатів його не вдалося затримати у приміщенні СБУ" і що адвокати вже звернулася із заявою з цього приводу до ДБР.

За словами адвокатів, ввечері 11 червня захисникам прийшло смс-повідомлення про призначення справи про обрання запобіжного заходу у суді в Києві на 10 годину 12 червня. Жоден захисник із Херсона не поїхав по такому виклику. Вони зазначили, що повідомлення не було зроблено завчасно, і з Херсона фізично проблемно дістатися у Київ, отримавши смс-повідомлення напередодні о 20 годині, крім того, мають бути судові повістки, які сторона захисту не отримала.

Як поінформували адвокати, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, нині Мангер перебуває у реанімації в лікарні в Херсоні, у нього проблеми з серцем. Проте захисники не уточнили, у якій саме лікарні зараз Мангер.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачку обов'язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

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6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

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На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

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