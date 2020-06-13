Кава у Хмельницькому: Ляшко розповів, коли суд збереться на розгляд справи

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко готовий заплатити штраф за порушення правил карантину, якого він припустився у Хмельницькому.

Про це Ляшко повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначається, таким чином він прокоментував фото, на якому Президент Володимир Зеленський п'є каву в одному із закладів Хмельницького в товаристві Віктора Ляшка і ще кількох посадовців.

«Це був не відпочинок, я вже це неодноразово коментував. Але питання в тому, що якщо ви йдете на такі речі, треба все документувати, щоб одразу показувати і всіх попереджати. Не задокументував - без різниці, Президент або головний санітарний лікар - приймаєш те, що є», - розповів Ляшко.

За його словами, вже оформлено адмінпротокол, і суд з цього приводу відбудеться найближчим часом.

«19 червня буде судовий розгляд справи, і як мінімум 17 тис. гривень (штрафу - ред.). Оскаржувати не буду», - наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом з ним за одним столиком усередині кафе були щонайменше ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, а за одним столом можна було перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Фото: Офіс Президента