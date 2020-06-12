У Facebook запустили флешмоб #ДеньЗависимостиРоссии

Українські користувачі Facebook організували у соцмережі віртуальний флешмоб #ДеньЗависимостиРоссии у зв'язку з Днем Росії.

Так, українцям пропонується 12 червня до 14:00 написати пост російською мовою з хештегом #ДеньЗависимостиРоссии.

У таких дописах учасникам пропонується викласти свої думки у довільній формі, але дотримуючись основних месиджів. Так, організатори наполягають на тому, що не існує ніякої незалежності Росії, а тому і "день незалежності" перейменували “на пусте і безглузде "День Росії"”. Також пропонується обґрунтовувати позицію про те, що вся історія росіян – це історія залежності від інших, а сама Росія є "продуктом українського штабу".

До флешмобу долучилися зокрема колишній заступник міністра інформаційної політики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін і співзасновник громадянської платформи “Нова Країна” Валерій Пекар.

“Сегодняшний день - 12 июня - это символ того, что 148-миллионный народ продолжает оставаться в рабстве. В рабстве у своих политиков-интриганов. В рабстве у своих олигархов, которые коррумпируют и манипулируют политиками, в рабстве у Путина и его эфэсбэшных феодалов, которые не считают "независимость" ценностью... Россияне - рабы! С чем их сегодня и можно поздравить! С днём зависимости, мышебратья!” – наголосив у своєму дописі Золотухін.

На думку ж Пекаря, якщо уважно проаналізувати історію, то виявиться, що Росія має святкувати незалежність від України.

Читайте також: Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру

“Сегодня День России, государственный праздник Российской Федерации, который раньше назывался День независимости России. Возникает вопрос: от кого независимость? Если внимательно проанализировать историю, то обнаружится, что имеется в виду независимость от Украины. Сама идея превращения Московии в Россию — это идея киевских мыслителей, монахов и философов, которые придумали превратить варварское восточное пост-татарское царство в православную империю... Эта зависимость России от Украины остается ключевой особенностью государства Российского до сего дня. Вся политическая повестка дня определяется украинским вопросом, по всем телеканалам все основные новости посвящены Украине и, подозреваю, об этом же говорят на миллионах российских кухонь... То есть день независимости есть, а реальной независимости нет, есть всего лишь декларация”, – пише Пекар.

Довідка. День Росії – державне свято Російської Федерації, вихідний день, що відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР 1990 року.

Україна в День Росії 12 червня 2018 року подала проти Росії позов до суду ООН. Росія звинувачується у державному фінансуванні тероризму і в порушенні прав українців і кримських татар в Криму. Матеріали доказів включають 29 томів і вміщують понад 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі. Загальна вага - 90 кг.