В Україні планують змінити пропускний режим через КПВВ

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови КМУ № 392, "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Відповідне рішення без обговорення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, це дуже важливо, з другого боку ми дозволяємо екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб з метою забезпечення можливості внутрішнього туризму. Ще деякі пом'якшення", - сказав Степанов.

Зміни з постанову № 392 будуть внесені з доопрацюванням Міністерством охорони здоров'я протягом 1 дня, оскільки за словами Степанова, МОЗ зараз проводить епідеміологічне розслідування у зв'язку зі зростанням останнім часом захворюваності на COVID-19.

"Ситуація на нашу думку погіршилася. Ми розуміли що після пом’якшення воно (рівень захворюваності - ред.) трішечки зросте, але не так, що ми другий день поспіль б'ємо рекорди", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я за зверненням туристичних операторів ініціювало збільшення туристичних груп з 10 до 50 осіб.

На засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

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Карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні було запроваджено з 12 березня. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Фото: ДПСУ