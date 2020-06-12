В Україні планують змінити пропускний режим через КПВВ
Відповідне рішення без обговорення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, це дуже важливо, з другого боку ми дозволяємо екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб з метою забезпечення можливості внутрішнього туризму. Ще деякі пом'якшення", - сказав Степанов.
Зміни з постанову № 392 будуть внесені з доопрацюванням Міністерством охорони здоров'я протягом 1 дня, оскільки за словами Степанова, МОЗ зараз проводить епідеміологічне розслідування у зв'язку зі зростанням останнім часом захворюваності на COVID-19.
"Ситуація на нашу думку погіршилася. Ми розуміли що після пом’якшення воно (рівень захворюваності - ред.) трішечки зросте, але не так, що ми другий день поспіль б'ємо рекорди", - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я за зверненням туристичних операторів ініціювало збільшення туристичних груп з 10 до 50 осіб.
На засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.
Карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні було запроваджено з 12 березня. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.
Фото: ДПСУ