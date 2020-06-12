Полетіти до Австрії після 22 червня поки не вдасться – Щерба

Відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору після карантину через коронавірус, вочевидь, буде розглядатися не раніше кінця червня, а тому плани полетіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня варто відкласти.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня — доведеться ще почекати", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, посол зазначив, що ті українці, які мають нагальну потребу полетіти з Відня або до Відня, можуть звернутися до нього особисто. У випадку наявності достатньої кількості охочих можливою є організація спецрейсу.

"Правила в’їзду автомобільним шляхом лишаються тими, що і були. Можуть в’їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження цілі подорожі (робота, лікування або возз’єднання сім’ї), бажано погоджене з посольством Австрії в Україні", - додав Щерба.

Як відомо, 8 червня відбувався спецрейс Київ-Відень-Київ, проведений авіакомпанією SkyUp Airlines. Ним скористалися 40 осіб з Києва та 64 українці – до Києва.

Раніше посол України в Австрії висловлював сподівання, що відновлення регулярного авіасполучення між Україною та Австрією може відбутися з 23 червня. При цьому він вказав на те, що обидві країни до того часу мають "відкритися" одна для одної як у плані відкриття повітряного простору, так і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Крім того, дуже важливим було те, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії.

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines також планувала відновити свої регулярні рейси до Києва з 22 червня.