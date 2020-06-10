“Охоронець Яроша” не вірить, що потрапить у списки на обмін
Про це Шумков повідомив латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.
«До сих пір поки що я сиджу в СУУі, кожен день мене наближає до звільнення. Незабаром грудень. Цікаво, ось як і наскільки змінилося все в Україні й світі за ці три роки, що взагалі на мене чекає?» - написав Шумков.
Він уточнює, що вже не вірить, що потрапить у списки на можливий обмін ( «мабуть, нещасна я людина»), «тут дай би Бог взагалі повернутися в Україну».
Лист позначено Шумковим 9 червня. У минулому листі, що прийшов наприкінці квітня, політв'язень так і припускав, що залишився до кінця терміну, який минає 24 грудня, час проведе «злісним порушником у суворих умовах утримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).
При цьому Шумков нагадав, що під час нещодавнього касаційного суду в Москві рішення було винесено на його користь.
Як пояснила родичка політв'язня Людмила Шумкова, мова йде про про Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який 3 червня розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ІК-4 УФСІН РФ по Тверській області на постанову Тверського обласного суду, яким було визнано незаконними й необгрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у вигляді утримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії. Людмила Шумкова назвала це «черговою маленькою перемогою над системою». І подякувала адвоката Романа Лизлова за професійні дії, а також висловила подяку консулу України в Росії Сергію Дірізе, присутнього на засіданні.
Як відомо, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "направлена проти інтересів Росії".
Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожував йому невключенням у список на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».
Світова управа Спілки української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.