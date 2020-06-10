Через Стамбул спецрейсами повернулися більш як 2,5 тисячі українців - генконсул

Після припинення регулярного авіасполучення між Україною та Туреччиною спецрейсами наприкінці березня повернулися понад 2,5 тис. громадян України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"З 20 по 28 березня SkyUp здійснив 12 таких авіарейсів. Загалом вилетіло понад 2,5 тис. українців. Кожен рейс був заповнений майже на 100%", - зазначив Гаман.

За його словами, найбільше запам’ятався останній політ, який мали здійснити в ніч з 27 на 28 березня, бо за указом президента Туреччини після 27 березня авіасполучення повністю припинялося. "Ми й усі пасажири вже були в аеропорту. Але рейс затримувався, оскільки літак запізнився з попереднього рейсу. Згодом в авіакомпанії повідомили, що турецька сторона скасувала рейс, бо літак не встигає вилетіти до початку заборони авіасполучення. А в нас в аеропорту чекає понад 200 громадян", - уточнив дипломат.

У підсумку, завдяки зусиллям дипломатів і сприянню турецької сторони рейс було здійснено. Також турецькі партнери допомагали пасажирам у транзитній зоні аеропорту, коли той вже не функціонував повноцінно, із забезпеченням продуктами харчування та засобами захисту.

Як відомо, після 28 березня тривалий час єдиним видом пасажирського сполучення Туреччини та України лишався пором. Пізніше, час від часу організовувалися авіарейси. Останнім спейцрейсом Стамбул-Київ 5 червня до України повернулася 151 людина.