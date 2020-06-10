Через Стамбул спецрейсами повернулися більш як 2,5 тисячі українців - генконсул

Через Стамбул спецрейсами повернулися більш як 2,5 тисячі українців - генконсул

Укрінформ
Після припинення регулярного авіасполучення між Україною та Туреччиною спецрейсами наприкінці березня повернулися понад 2,5 тис. громадян України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"З 20 по 28 березня SkyUp здійснив 12 таких авіарейсів. Загалом вилетіло понад 2,5 тис. українців. Кожен рейс був заповнений майже на 100%", - зазначив Гаман.

За його словами, найбільше запам’ятався останній політ, який мали здійснити в ніч з 27 на 28 березня, бо за указом президента Туреччини після 27 березня авіасполучення повністю припинялося. "Ми й усі пасажири вже були в аеропорту. Але рейс затримувався, оскільки літак запізнився з попереднього рейсу. Згодом в авіакомпанії повідомили, що турецька сторона скасувала рейс, бо літак не встигає вилетіти до початку заборони авіасполучення. А в нас в аеропорту чекає понад 200 громадян", - уточнив дипломат.

У підсумку, завдяки зусиллям дипломатів і сприянню турецької сторони рейс було здійснено. Також турецькі партнери допомагали пасажирам у транзитній зоні аеропорту, коли той вже не функціонував повноцінно, із забезпеченням продуктами харчування та засобами захисту.

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Як відомо, після 28 березня тривалий час єдиним видом пасажирського сполучення Туреччини та України лишався пором. Пізніше, час від часу організовувалися авіарейси. Останнім спейцрейсом Стамбул-Київ 5 червня до України повернулася 151 людина.

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