Київ обурений рекламою Danone з Пореченковим, який стріляв по українцях на Донбасі

Українські дипломати нагадали представництву французької компанії Danone Russia, що актор Михайло Пореченков, якого залучили до реклами йогурту, є «посіпакою кремлівських терористів».

Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Франції у Facebook.

«Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність - не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?», - зауважили українські дипломати у Франції.

Як повідомлялося, російське представництво французької компанії Danone використала представництво актора Пореченкова, який у 2014 році обстрілював українських військових із великокаліберного кулемета у донецькому аеропорті, в рекламі йогурту.

Пореченков переслідується Україною за терористичну діяльність.

Співпраця Danone із цим російським актором викликала жорстку критику і обурення у соціальних мережах. Громадські активісти і пересічні користувачі соцмереж закликають бойкотувати продукцію французької компанії.