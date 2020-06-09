Кіно, актори, "чорні списки": Ткаченко пояснив, які російські фільми небажані

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступає проти показу в Україні знятих після 2014 року російських фільмів, як і проти показу фільмів за участі акторів з РФ , проти яких порушена кримінальна справа.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я проти показу фільмів, знятих після 2014 року, як і проти показу фільмів за участю акторів, проти яких порушена кримінальна справа. Тих самих Охлобистіна та Порєченкова. Останнє — питання "чорних списків", які як інструмент в цілому я підтримую. Але має бути прозора система, яким чином вони формуються. Не зовсім справедливо, коли актори, які давно померли, входять до них”, - зазначив урядовець.

Він нагадав про те, що як продюсер першим припинив співпрацю з Росією після 2014 року.

Водночас міністр культури та інформаційної політики вважає, що заборона іноземним акторам на в'їзд до України не може бути автоматичною підставою для заборони показу фільмів, у яких вони знімалися. “Наголошую, мова не йде про присутність на ринку цих артистів. Мова стосується аудіовізуальних творів”, - підкреслив він.