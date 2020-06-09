З початку червня через “Шегині” до Польщі пройшли понад 13,6 тисячі осіб

З 1 по 8 червня піший пункт пропуску “Шегині-Медика” у Львівській області в напрямку Польщі перетнули 13 683 особи, що на 46,5% більше, ніж у напрямку України (7 325 осіб).

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП Елжбета Пікор.

“На ПП “Медика” ми здійснюємо перевірку у шести місцях контролю на вхід до Польщі і трьох – на вихід. Санітарно-епідеміологічні процедури подовжують час здійснення перевірки”, - сказала Пікор.

За її словами, з 1 червня на цьому ПП кордон на вхід до Польщі щодня перетинали від понад 1,5 тис. до майже 2 тис. осіб. Тим часом, кордон у напрямку України за той же період перетинали від понад 300 до понад 1,2 тис. осіб.

Пікор розповіла, що у середу, 3 червня, та у суботу, 6 червня, спостерігався значний час очікування на перетин кордону у напрямку Польщі – до 12 годин. Вона пояснила це великою кількістю людей, які прибули у той час на кордон, і необхідністю дотримання санітарного режиму на кордоні.

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“Для перетину кордону з Польщею до спеціального павільйону, де вимірюють температуру і проводять усі процедури у зв’язку з пандемією, можуть увійти лише три особи”, - зазначила Пікор.

Як відомо, за даними Головного статистичного управління (GUS) Польщі, на кінець 2019 року території РП перебувало понад 1,3 млн громадян України. З початком епідемії коронавірусу і закриття кордонів в Україну повернулися близько 200 тис. українців. Станом на сьогодні спостерігається зворотний процес повернення на роботу до Польщі.