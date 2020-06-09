Маски й лікарські костюми: військовий госпіталь отримав допомогу від Польщі

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні передало Національному військово-медичному клінічному центру «Головний військовий клінічний госпіталь» засоби індивідуального захисту для лікарів і медиків, а також обладнання, необхідне для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні інформагентства Арміяінформ.

"Серед допомоги, яку отримав військовий госпіталь: 5000 захисних масок, 500 одноразових захисних костюмів, 100 пульсоксиметрів, 34 мішки Амбу для ручної вентиляції легень, 18 медичних шаф, 3 індикатори внутрішньоочного тиску, медичний стерилізатор та аквадистилятор. Підтримку госпіталю надано коштом програми «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

Військовий госпіталь отримав допомогу від Польщі / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні пан Бартош Ціхоцкі наголосив, що дуже важливо, що частина цієї медичної допомоги потрапить на передову.

"Ми дуже раді можливості долучитися до міжнародної допомоги для боротьби з коронавірусом в Україні. Для нас особливо важливо, що ця допомога, яка є результатом співпраці МЗС з Фондом міжнародної солідарності, буде передана військовим шпиталям на передову. Ми чудово розуміємо, що українські солдати захищають свою територію", – зазначив Ціхоцкі.

Ситуація з пандемією вимагає солідарної підтримки. Тому Фонд міжнародної солідарності вже більше ніж два місяці здійснює заходи, пов’язані з допомогою у боротьбі з пандемією, сказав Голова правління Фонду міжнародної солідарності Рафал Дзєньчоловський.

Перелік усіх придбаних товарів був узгоджений з керівництвом госпіталю і відповідає його потребам.

Загальна вартість допомоги становить близько 490 тисяч гривень.