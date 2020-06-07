У "Слузі народу" підтвердили, що їх депутата побили

На Житомирщині побили народного депутата від «Слуги Народу» Юрія Заславського на автозаправці біля села Зарічани.

Про це у коментарі hromadske сказала заступниця глави фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

«Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів», — зазначила Кравчук та додала, що Заславський написав заяву в поліцію.

За її словами, Заславський не знає чоловіка, який його вдарив.

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«Схоже на побутовий конфлікт», — сказала народний депутат.

Видання «Житомир.info» повідомило, що біля автозаправки біля села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників втратив свідомість та впав на землю. Зазначається, що народний депутат Заславський отримав садна та подряпини обличчя.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини інциденту.