У Києві жорсткого побили водія трамваю через зауваження про відсутність масок
Укрінформ
На трамвайному маршруті №33к у Києві невідомі напали на водія. Постраждалого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу у Facebook.
"Прикрий інцидент стався на трамвайному маршрутi №33к. На зупинці «Вулиця Петра Запорожця» водій трамваю зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту. У відповідь на це невідомі скоїли напад на водія, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого втекли з місця інциденту", - йдеться у повідомленні.
На місце було викликано «швидку» та працівників поліції. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Наразі його стан стабільний.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.