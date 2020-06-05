У Києві жорсткого побили водія трамваю через зауваження про відсутність масок

На трамвайному маршруті №33к у Києві невідомі напали на водія. Постраждалого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу у Facebook.

"Прикрий інцидент стався на трамвайному маршрутi №33к. На зупинці «Вулиця Петра Запорожця» водій трамваю зробив зауваження групі пасажирів, які намагалися пройти до салону без засобів індивідуального захисту. У відповідь на це невідомі скоїли напад на водія, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого втекли з місця інциденту", - йдеться у повідомленні.

На місце було викликано «швидку» та працівників поліції. Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Наразі його стан стабільний.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.