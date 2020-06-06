Лікарням виділили майже мільярд за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 у квітні

Національна служба здоров'я України перерахувала медичним закладам майже 1 млрд грн за пакетами лікування COVID-19 у квітні.

Про це на брифінгу, який транслювався у Facebook, повідомила т.в.о НСЗУ Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні НСЗУ виплатила майже 1 млрд грн за надання меддопомоги пацієнтам із COVID-19 у квітні. Зокрема, виплати отримали усі 25 центрів екстреної медичної допомоги, 217 закладів, які надають стаціонарну допомогу, 676 медзакладів на надання допомоги мобільними бригадами і 91 медзаклад, який надавав стаціонарну меддопомогу пацієнтам у квітні, але не входить в перелік лікарень, визначених для госпіталізації", - сказала Мовчан.

Вона наголосила, що НСЗУ сплачує послуги медичних закладів за тарифом, який включає доплати медикам у розмірі до 300% до зарплати.

"Головний лікар медзакладу, який підписує контракт з НСЗУ, бере на себе зобов'язання виплатити ці додаткові кошти медичним та іншим працівникам, які працюють безпосередньо з пацієнтами з COVID-19. Тобто, не всім працівникам медзакладу, а тим, що лікують та виїжджають до пацієнтів, хворих на коронавірус або з підозрою на нього", - сказала Мовчан.

Так, за даними НСЗУ, які навела Мовчан, Дніпропетровській, Чернівецький, Полтавський центри екстреної допомоги вже виплатили необхідні доплати своїм працівникам. Зокрема, у Чернівецькому центрі екстреної меддопомоги, за словами Мовчан, середні виплати становлять 14-15 тис. грн, максимальні - 22 тис. грн.

Вона нагадала, що згідно з вимогами, які НСЗУ висуває до лікарень, пацієнт має отримати все необхідне лікування в залежності від ступеня важкості захворювання, тому всі медзаклади, з якими НСЗУ уклала контракти, мають все необхідне обладнання, укомплектовані команди і здатні цілодобово надавати таку допомогу. Також, за словами Мовчан, в цих лікарнях мають бути всі необхідні ліки для лікування пацієнтів.

"Зокрема, в законтрактованих медзакладах має бути щонайменше чотири команди лікарів та медперсоналу, які залучені до лікування пацієнтів з COVID-19. У складі однієї команди - 12 медичних працівників, 3 лікарів, і серед них обов'язково анестезіолог, не менш 4 апарати ШВЛ, а також достатня кількість респіраторів", - сказала Мовчан.

Вона додала, що НСЗУ не укладала контракти з тими лікарнями, які не відповідали хоча б одній з цих вимог.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.

Із 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.