МОЗ не забороняло партнерські пологи - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не забороняло на центральному рівні проведення партнерських пологів.

Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ не забороняло на центральному рівні саме партнерські пологи, таких рішень не було. У нас є певне обмеження у зв'язку з епідемією в Україні, у зв'язку з карантинними заходами. Ці обмеження, наші рекомендації перш за все направлені на те, щоб максимально знизити ризик інфікування тих чи інших людей. І якщо ми кажемо про лікарні, то звичайно обмеження перебування в лікарні людей, яким не надається медична допомога. Це робиться заради здоров'я та життя українців, в тому числі і при пологах", - сказав Степанов.

Раніше в низці ЗМІ та в соціальних мережах повідомлялося, що породіллям відмовляють в проведенні партнерських пологів.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.