Нацрада перевірить телеканал, який транслював парад Перемоги у Мінську

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила на засіданні у четвер позапланову виїзну перевірку телеканалу «КРТ» за трансляцію 9 травня параду Перемоги зі столиці Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «Телестудія «АСТРА-ТБ», місто Київ, логотип «КРТ», за 9 травня 2020 року зафіксовано у часовому проміжку з 11:00 до 12:04 пряму трансляцію параду Перемоги, який відбувався у місті Мінську Республіки Білорусь, з ознаками одночасної трансляції однакових програм, з наявністю на екрані водночас двох логотипів - КРТ та С (телеканалу «СТВ», місто Мінськ)», – зазначив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.

Він додав, що порівняльний аналіз програм засвідчує, що трансляцію параду Перемоги було розпочато одночасно – об 11:00 за київським та мінським часом. По закінченню трансляції на обох каналах було зафіксовано розміщення однакового копірайту «Белтелерадиокомпания», 2020, а також заставку «1945 – 2020. Во славу общей Победы».

Як зазначив Зіневич, ретрансляція іноземної програми в ефірі «КРТ» має ознаки порушення ліцензіатом вимог закону України «Про телебачення і радіомовлення» та власної ліцензії.

Учасники засідання проголосували одноголосно за перевірку телеканалу.

Як повідомлялося, 23 квітня та 21 травня Нацрада призначала позапланові перевірки телеканалу КРТ через трансляцію програм «Прайм аналітика» Руслана Коцаби і «ТБУ» («Топ-блогери України») за ознаки пропаганди агресії, розпалювання ворожнечі та порушення вимог щодо об’єктивної інформації.