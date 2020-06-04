Нацрада ще раз перевірить телеканал “112 Україна”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила на засіданні 4 червня позапланову виїзну перевірку телеканалу "112 Україна".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатами моніторингу мовлення ТОВ "ТРК "112-ТВ", логотип "112 Україна", за 7 березня та 21 березня 2020 року зафіксовано ознаки порушення вимог закону "Про телебачення і радіомовлення", оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту", – сказав на засіданні відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.

Він уточнив, що за ліцензією національного продукту має бути не менше 24 години на добу, тобто 100%, а фактично частка 7 березня склала 19 год. 24 хв., тобто 81%, і 21 березня – 22 год.26 хв., тобто 93,52%.

Щодо частки програм власного виробництва, то за ліцензією її має бути не менше 19 год. 19 хв. на добу, тобто 80,49%, а фактично 7 березня частка склала 13 год. 30 хв., тобто 56,73%.

Члени Нацради одноголосно проголосували за призначення телеканалу "112 Україна" перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня Нацрада призначила позапланову перевірку "112 Україна" за трансляцію на Великдень російського мультфільму.

26 вересня 2019 року Нацрада не продовжила ліцензію п’ятьом регіональним телеканалам, які ретранслювали "112 Україна" - "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ".

Раніше Національна рада винесла чергове попередження п’ятьом регіональним компаніям, що мовили з емблемою "112 Україна", через порушення умов ліцензій і визначених програмних концепцій мовлення.

Перевіркою Національної ради, зокрема, вчергове було зафіксовано, що зазначені мовники, які отримали ліцензії на конкурсі більше як 4 роки тому, самовільно змінили власні програмні концепції і відтоді ретранслювали телеканал "112 Україна", хоча мали зовсім інші зобов’язання і повинні були забезпечувати місцевою інформацією саме ті регіони, на які вони мали мовити відповідно до своїх ліцензій.