Комісія Ради завершила розслідування про телеканали 112, ZIK та NewsOne

Тимчасова слідча комісія ВР для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації провела останнє засідання.

Про це повідомив член ТСК, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") у Facebook.

"Провели останнє засідання Тимчасової слідчої комісії з приводу дотримання вимог законодавства під час зміни власників кількох інформаційних телеканалів, які сьогодні належать одній людині — правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Мова про 112, ZIK та NewsOne", - написав Ткаченко.

Депутат зауважив, що ані Тарас Козак, ані керівники зазначених телеканалів жодного разу не з’явились на засіданнях ТСК.

"Незважаючи на те, що ані пан Козак, ані керівники цих каналів жодного разу не з’явились на засіданнях комісії, ми все ж змогли отримати достатньо інформації. Були заслухані звіти представників правоохоронних органів, проведена зустріч з колишнім власником Андрієм Подщіпковим, та ряд інших заходів", - розповів Олександр Ткаченко.

Він додав, що звіт ТСК буде опублікований після його заслуховування у Верховній Раді.

"Сподіваюсь, що наші напрацювання стануть ще одним кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та не допустять інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил", - зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

Діяльність цієї ТСК стосується, зокрема, проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел надходження та руху коштів при зміні власників телеканалів NewsOne, «112 Україна» і ZIK.

Головою Тимчасової слідчої комісії було обрано народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк, заступником голови ТСК - члена фракції "Голос" Олександру Устінову.