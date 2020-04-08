Законопроєкт про медіа: комітет Ради назвав дедлайн розгляду всіх пропозицій

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики планує до кінця квітня опрацювати всі пропозиції стейкхолдерів та міжнародного середовища до законопроєкту «Про медіа».

Про це повідомила заступниця голови комітету, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook за результатами засідання комітету 8 квітня.

«Уже після завершення засідання (комітету - ред.) сьогодні (8 квітня – ред.) мали ще одну нараду у Zoom з нашою робочою групою щодо законопроєкту «Про медіа». За останній час було проведено цілу низку консультацій і дуже детальних обговорень. Дякуємо експертам Ради Європи, які активно долучалися до цього процесу. До кінця квітня плануємо опрацювати та врахувати всі конструктивні пропозиції стейкхолдерів і міжнародного середовища», – зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №2693 "Про медіа", який складається зі 124 статей.

Законопроєкт "Про медіа" зареєстрований у парламенті 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.