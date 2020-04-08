Законопроєкт про медіа: комітет Ради назвав дедлайн розгляду всіх пропозицій
Про це повідомила заступниця голови комітету, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook за результатами засідання комітету 8 квітня.
«Уже після завершення засідання (комітету - ред.) сьогодні (8 квітня – ред.) мали ще одну нараду у Zoom з нашою робочою групою щодо законопроєкту «Про медіа». За останній час було проведено цілу низку консультацій і дуже детальних обговорень. Дякуємо експертам Ради Європи, які активно долучалися до цього процесу. До кінця квітня плануємо опрацювати та врахувати всі конструктивні пропозиції стейкхолдерів і міжнародного середовища», – зазначила Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №2693 "Про медіа", який складається зі 124 статей.
Законопроєкт "Про медіа" зареєстрований у парламенті 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.