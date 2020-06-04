Ткаченко розповів, яких змін варто чекати у роботі Суспільного

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що перед Суспільним мовником наразі стоїть чимало викликів, пов'язаних не лише з дотриманням вимог щодо новин, а й з рейтингом цього каналу.

Про це він сказав 4 червня на брифінгу в парламенті, відповідаючи на запитання журналістів, як він планує працювати з Суспільним та яких змін варто чекати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По-перше, цього року ми зробили все для того, щоб фінансування було пристойним. Ми нещодавно зустрічалися з наглядовою радою, говорили про перспективи. Я вважаю, що перед Суспільним стоять теж немалі виклики, і вони пов'язані не тільки з дотриманням вимог щодо балансування в новинах, щодо нейтрального ставлення в новинах і кваліфікованих новин, але й з популярністю цього каналу. Тому що мати рейтинг, який зараз має Суспільне, яке фінансує держава, на тому рівні, який він є... Я б не хотів казати непристойно, але незручно для тих, хто має великі сподівання щодо Суспільного, таких, як я", - сказав Ткаченко.

На запитання журналістів щодо ставлення міністра до питання закриття філій Суспільного по всій Україні, він відповів: "Я Зураба... був одним із тих, хто рекомендував його на цю посаду свого часу, тому в нас із ним хороший робочий контакт. Ми мали презентацію щодо філій, є момент, пов'язаний із тим, яким чином можна оптимізувати роботу філій для того, щоб вони були більш ефективними. Коли в деяких філіях працювало по 200 людей і виробляли незначну кількість продукту програмного, мені, як медійнику, це не зовсім зрозуміло".

Як повідомлялося, раніше голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що правління продовжує діалог з філіями НСТУ щодо реалізації концепції регіонального мовлення, яка передбачає скорочення виробництва власного регіонального контенту і скорочення колективу.