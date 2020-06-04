Рада просить Кабмін забезпечити належний соцзахист дітей-сиріт

Верховна Рада ухвалила постанову "Про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей - вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа" (№3414).

Документ підтримали 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, Кабінету міністрів доручається вжити низку заходів.

Зокрема, пропонується забезпечити належний соціальний супровід дітей, які повернулися в сім'ї із закладів інституційного догляду та виховання у зв'язку із запровадженням на території України дії карантину, в першу чергу до сімей, де існує ризик вилучення дітей, а також сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Також пропонується забезпечити працівників сфери соціального захисту населення, які здійснюють відвідування сімей, соціальний супровід дітей, товарами протиепідемічного призначення і засобами індивідуального захисту.

Крім того, депутати просять уряд подати пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету на 2020 рік в частині збільшення видатків на підвищення не менше ніж на 50% державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, оплати послуг патронатного вихователя, соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Уряду також пропонується подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з метою забезпечення однакової державної підтримки дітей незалежно форми сімейного влаштування.

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Кабінету міністрів рекомендується забезпечити розробку та затвердження державних стандартів соціальних послуг: "Догляду і виховання дитини в сім'ї патронатного вихователя "Денний догляд для дітей з інвалідністю"; "Догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"; "Підтриманого проживання для дітей з інвалідністю віком від 16 років, у тому числі з числа випускників інтернатних закладів, малих групових будинків, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу".

Пропонується також розробити програми соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, методики своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та сімей з дітьми, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини, визначити перелік дій щодо належного реагування та залучення відповідних фахівців.

Народні депутати просять урядовців розробити нормативно-правий акт щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Крім того, пропонується затвердити порядок постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та забезпечити організацію формування державного замовлення на соціальних педагогів, фахівців, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми.