Лазебна розповіла про рішення уряду щодо посилення захисту прав дітей

Уряд вирішив підвищити допомогу дітям, які отримали поранення у збройних конфліктах, а також ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення реформування системи догляду і виховання дітей.

Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за словами міністра, уряд підвищив допомогу дітям, які отримали поранення у збройних конфліктах, та ухвалив рішення щодо недопущення втягнення дітей до участі у діяльність воєнізованих або збройних формувань.

"Ми прийняли низку рішень, які спрямовані на прогрес або підвищення посилення реформування системи догляду і виховання дітей. Це так звана реформа деінституціалізації. Із 2017 року в Україні триває ця реформа, суть якої полягає в простій базовій речі - зберегти сім'ю для дитини, надати їй можливість зростати і виховуватися у такій сім'ї. Але, на жаль, ця реформа в основному лишається декларативною, мало підкріплена діями та ресурсами і, як наслідок, багато дітей, які мають батьків, виховуються в інтернатних закладах. Тому завдання влади дуже просте - допомогти зберегти сім'ю для дитини і забезпечити сімейні форми виховання. Друге - реформувати систему інтернатних закладів, паралельно розвивати систему соціальних послуг у громадах і шукати альтернативи для влаштування дітей. З цією метою сьогодні на уряді ми прийняли постанову Кабінету міністрів, якою хочемо упередити потрапляння дітей без поважних причин до інституційних закладів. Ми надаємо право органам опіки і піклування приймати рішення про скерування дитини до закладу на основі рекомендації комісії з питань захисту прав дитини після ретельного вивчення ситуації в сім'ї", - розповіла міністр.

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За її словами, сьогодні на засіданні уряд визначив механізми надання медичної допомоги у випадку неможливості отримання згоди на це батьків або законних представників, посилив відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також - змінив систему захисту і реагування щодо дітей, які постраждали від жорсткого поводження.

Як зазначила Лазебна, уряд також схвалив законопроєкт, який надає право на отримання житла для постійного проживання особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 23 років, або ж - отримання грошової компенсації.

"Крім того, ми врегульовуємо питання взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, зокрема тих, хто виїхав з окупованої території до 2014 року",- додала міністр.

Також вона розповіла про ухвалені урядом рішення, які стосуються профілактики сімейного неблагополуччя і соціального сирітства дітей, включаючи профілактику жорстокого поводження з дітьми, створення благополучного середовища для виховання дитини.

Міністр соцполітики зауважила, що на засіданні 1 червня уряд схвалив низку законодавчих актів для посилення захисту прав дітей - 8 законопроєктів, 17 постанов і одне розпорядження.