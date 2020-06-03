Рада планує підвищити стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2013 "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Законопроєкт у першому читанні підтримало 337 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом пропонується внести зміни до статті 8 відповідного закону та встановити виплату стипендії у підвищеному розмірі не менше 150% прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

"Метою даного законопроєкту є припинення порушень статті 22 Конституції України при визначенні розмірів стипендій та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - зазначається у пояснювальній записці.