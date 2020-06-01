Уряд зобов'язав місцеву владу забезпечити необхідним житлові приміщення для дитбудинків

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким зобов'язав органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями і технікою.

Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні уряд зобов'язує органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. Друге - ми хочемо, щоб місцева влада забезпечувала прийомних дітей і дітей-вихованців, яким встановлено інвалідність, необхідними пристосуваннями та послугами за місцем їхнього проживання відповідно до їх індивідуальних потреб на виконання індивідуальної програми "Реабілітація дитини з інвалідністю", - сказала Лазебна.

Окрім того, за її словами, уряд підтримав зміни до законодавства для надання права особам із числа дітей -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23 -річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійно-технічної освіти чи в закладах вищої освіти.

"Ми збільшуємо розмір державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Нині ми сподіваємося на прийняття законопроєкту, який знаходиться у Верховній Раді і підготовлено до другого читання, бо там також буде збільшено розмір допомоги на дітей, які під опікою", - додала міністр.