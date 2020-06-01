Уряд зобов'язав місцеву владу забезпечити необхідним житлові приміщення для дитбудинків

Уряд зобов'язав місцеву владу забезпечити необхідним житлові приміщення для дитбудинків

Укрінформ
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким зобов'язав органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями і технікою.

Про це поінформувала міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні уряд зобов'язує органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, які надаються у користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. Друге - ми хочемо, щоб місцева влада забезпечувала прийомних дітей і дітей-вихованців, яким встановлено інвалідність, необхідними пристосуваннями та послугами за місцем їхнього проживання відповідно до їх індивідуальних потреб на виконання індивідуальної програми "Реабілітація дитини з інвалідністю", - сказала Лазебна.

Окрім того, за її словами, уряд підтримав зміни до законодавства для надання права особам із числа дітей -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23 -річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійно-технічної освіти чи в закладах вищої освіти.

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"Ми збільшуємо розмір державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Нині ми сподіваємося на прийняття законопроєкту, який знаходиться у Верховній Раді і підготовлено до другого читання, бо там також буде збільшено розмір допомоги на дітей, які під опікою", - додала міністр.

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