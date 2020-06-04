В ДПСУ порахували, скільки разів цьогоріч прикордонникам намагались дати хабаря

Державна прикордонна служба України з початку року зафіксувало 200 випадків пропозиції хабаря прикордонникам.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"З початку року зафіксовано майже 200 випадків пропонування хабарів, за якими на хабародавців було складено документи кримінального правопорушення за ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чергову правопорушницю, яка намагалась потрапити до Росії поза пунктами пропуску, затримали прикордонники Чернігівського загону. Під час складання на порушницю документів про притягнення її до адміністративної відповідальності, громадянка спробувала підкупити прикордонників та запропонувала хабар у розмірі 3750 російських рублів.

Від хабаря прикордонники відмовились. Наразі, окрім адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону, до правоохоронних органів направлено повідомлення щодо кримінальної відповідальності громадянки України за статтею 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» ККУ.