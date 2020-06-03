Держрибагентство відсторонило начальника управління, затриманого на хабарі

Державне агентство рибного господарства України відсторонило від роботи начальника Чорноморського басейнового управління на час слідства щодо отримання ним неправомірної вигоди.

Про це Держрибагентство повідомляє у Facebook.

"Держрибагентство відсторонило від роботи начальника Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, 2 червня слідчі ДБР затримали головного державного інспектора одного з управління Держагентства після одержання неправомірної вигоди у 70 тис. грн за безперешкодний вилов риби.

"Начальник відсторонений від роботи на час слідства", - підкреслили в Держрибагентстві.

У ДБР уточнили, що головний державний інспектор, за попередньою інформацією, «систематично вимагав та одержував від фізичних осіб і підприємств неправомірну вигоду за неперешкоджання вилову морепродуктів з акваторії Чорного моря та непритягнення їх до відповідальності за вказану діяльність».

Як повідомлялося, 2 червня під Кабінетом міністрів відбулася акція протесту представників рибопромислових підприємств України. Організатори заявляли, що рибалки протестуватимуть проти корупції у Держрибагентстві та попереджали, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, перекриють рух човнами та баркасами у центрі столиці.

Фото: ДБР