Держрибагентство відсторонило начальника управління, затриманого на хабарі
Про це Держрибагентство повідомляє у Facebook.
"Держрибагентство відсторонило від роботи начальника Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, 2 червня слідчі ДБР затримали головного державного інспектора одного з управління Держагентства після одержання неправомірної вигоди у 70 тис. грн за безперешкодний вилов риби.
"Начальник відсторонений від роботи на час слідства", - підкреслили в Держрибагентстві.
У ДБР уточнили, що головний державний інспектор, за попередньою інформацією, «систематично вимагав та одержував від фізичних осіб і підприємств неправомірну вигоду за неперешкоджання вилову морепродуктів з акваторії Чорного моря та непритягнення їх до відповідальності за вказану діяльність».
Як повідомлялося, 2 червня під Кабінетом міністрів відбулася акція протесту представників рибопромислових підприємств України. Організатори заявляли, що рибалки протестуватимуть проти корупції у Держрибагентстві та попереджали, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, перекриють рух човнами та баркасами у центрі столиці.
Фото: ДБР