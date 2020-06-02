Керівник Держрибагентства зустрівся з рибалками, які протестували під Кабміном

Представники рибопромислових підприємств, які вийшли на протест проти корупції, зустрілися з т.в.о. голови Держрибагентства Олегом Баздугановим, але під час зустрічі питання корупції не порушували.

Про результати зустрічі повідомили Укрінформу у пресслужбі Держрибагентства.

"Те, що було зазначено в анонсі акції (протесту представників рибопромислових підприємств – ред.), не відповідало тематиці сьогоднішньої зустрічі. Представники підприємств рибовидобувної галузі говорили про іншу проблематику сьогодні. Це стосувалося режиму рибальства на поточний рік, також це стосувалося моніторингу суден за допомогою GSM-трекерів. На ці питання вони отримали вичерпну відповідь голови Держрибагентства, в тому числі в особистих розмовах після зустрічі. Питання щодо корупції - вони взагалі не порушувалися. Ці питання навіть не озвучувалися. Те, що анонсувалося, – це звичайна інформаційна маніпуляція, інакше назвати ми не можемо", - сказав представник пресслужби Держрибагентства.

За його словами, під час зустрічі йшлося про проблеми рибодобувної галузі, режиму рибальства на 2020 рік та проблеми моніторингу суден за допомогою GSM-трекерів. Представник відомства нагадав, що з 2014 року частина суден, які здійснювали промисел водних біоресурсів у виключних морських економічних зонах інших держав, були передані в оренду, що призвело до скорочення вилову в океані на 85%. Крім того, значних збитків галузі завдала тимчасова окупація частини території України, у зв’язку з чим втрачено майже 90% рибних біоресурсів.

"Проте у 2019 році, в порівнянні з 2018 роком, загальний вилов водних біоресурсів зріс з 88,6 тис. тонн до 97,1 тис. тонн. Так само покращилися показники Північного промислу в 2019 році в порівнянні з 2018 - з 15,1 тис. тонн до 22,4 тис. тонн. В Азово-Чорноморському басейні добування водних біоресурсів зросло з 29,9 тис. тонн до 30, 2 тис. тонн. А у внутрішніх водоймах - з 43,6 тис. тонн до 44,5 тис. тонн", - зауважив представник пресслужби.

Він нагадав, що у відомстві регулярно проводять зариблення водойм, а також запроваджують обмеження на промисловий вилов там, де це необхідно для відновлення водних біоресурсів. Окрім того, вже найближчим часом має вийти наказ про затвердження режиму рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України у 2020 році і це має суттєво змінити ситуацію на краще.

Як повідомлялося, 2 червня під Кабінетом міністрів відбулася акція протесту представників рибопромислових підприємств України. Організатори акції заявляли, що рибалки протестуватимуть проти корупції у Держрибагентстві та попереджали, що коли їхні вимоги не будуть почуті, перекриють рух човнами та баркасами у центрі столиці. Організатори акції - представники рибопромислових підприємств Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.