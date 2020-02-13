13 лютого, 13:00 - Режим рибальства-2020: що буде з заповідними територіями?

Організатор: Команда Національного природного парку «Тузловські лимани».

Учасники: Іван Русєв - доктор біологічних наук, еколог, ГО "Відродження природної спадщини"; Ірина Вихристюк - керівник нацпарку "Тузловські лимани"; Віталій Дімов - начальник відділу держохорони ПЗФ НПП "Тузловські лимани "Заповідні території для біосфери та прийдешніх поколінь”.

Коротко. Учасники заходу проінформують про збереження та відтворення рибних ресурсів у прибережних морських екосистемах, а також обговорять концепцію традиційного рибальства як моделі сталого (збалансованого) розвитку природних ресурсів.

Підсумкові матеріали:

Команда «Тузловських лиманів» виступає проти проєкту режиму рибальства для Чорного моря на 2020 рік

Команда Національного природного парку «Тузловські лимани» виступає проти розробленого Держрибагентством проєкту наказу, яким пропонується затвердити режим рибальства для Чорного моря на 2020 рік.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявила керівник Національного парку «Тузловські лимани» Ірина Вихристюк.

"Інформаційним проводом став документ на сайті Мінекоенерго - проєкт наказу про затвердження режиму рибальства для Чорного моря на 2020 рік", - зазначила керівник нацпарку.

За словами Вихристюк, окрім того, що цей документ був розроблений із запізненням майже на два місяці, що вже порушує право на працю великої кількості рибалок, він також міститить положення, які несуть серйозні ризики.

У пресконференції також взяли участь доктор біологічних наук, еколог, член ГО "Відродження природної спадщини" Іван Русєв та начальник відділу держохорони природно-заповідного фонду НПП "Тузловські лимани "Заповідні території для біосфери та прийдешніх поколінь” Віталій Дімов.

Вони наголошували, що європейська практика збереження та відтворення рибних ресурсів ґрунтується на забороні промислового вилову у прибережних морських екосистемах. Натомість українські реалії - це узурпація природних водойм для рибогосподарських цілей.

"У Європі сьогодні немає такого безглуздого підходу до використання природних ресурсів, в тому числі рибних. Там, наприклад, немає лову в мілководних затоках чи лиманах. На відміну від ситуації кілька десятків років тому, коли було дуже багато промислових видів риби, зараз ми маємо лише кілька видів в Чорному морі, які можуть називатися промисловими. Ми втрачаємо щодня ці дуже важливі природні ресурси", - підкреслив Русєв.

Учасники заходу також наголосили, що зусиллями Держрибагентства на сьогодні заповідні території фактично перетворюються на рибогосподарські об'єкти шляхом маніпуляцій законодавчими нормами.

"В Україні лише 6% заповідних територій. І це дуже мало у порівняно з тим, що мають Європа і країни Американського континенту. Згідно з ратифікованими Україною міжнародними конвенціями, ми зобов'язалися перед міжнародною спільнотою, перед Європейським Союзом створити щонайменше 15% заповідних територій вже станом на 2020 рік, проте це зобов'язання не виконане. Більше того, згідно з наказом Мінекоенерго, у запропонований режим рибальства фактично пропонується включити природно-заповідний фонд", - зазначив Русєв.

Також учасники пресконференції звинуватили Держрибагентство у схоластичному підході до оцінки запасів водних біоресурсів, що призводить до дискредитації рибогосподарської науки.

Підсумовуючи свою позицію, учасники заходу наголосили, що ігнорування концепції традиційного рибальства як моделі сталого збалансованого розвитку, яке знайшло своє відображення і в запропонованому проєкті режиму рибальства, суперечить європейській практиці та порушує права місцевих громад на доступ до природних ресурсів.

На думку керівника національного парку, документ в оприлюдненій на сайті Мінекоенерго редакції не може бути зареєстрований у Міністерстві юстиції.

"Цей документ не можна подавати на юстування в Міністерство юстиції", - стверджує Вихристюк.

Як повідомлялось, проєкт наказу Мінекоенерго «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Чорного моря у 2020 році» був оприлюднений на сайті міністерства 22 січня.

Відео з пресконференції:

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