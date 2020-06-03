Комітет Ради проситиме МВС перевірити законність банкрутства "Національної кінематеки"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до правоохоронних органів на предмет законності процедури банкрутства "Національної кінематеки" та відведення частини території "Укркінохроніки".

Крім того, 3 червня під час засідання комітету прийняли рішення рекомендувати Мінкультінформполітики розробити стратегію розвитку державних кіностудій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України розробити подальшу стратегію розвитку усіх державних кіностудій, віднесених до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії", - ідеться у рішенні.

Як зазначається, Міністерству юстиції рекомендується вжити заходів, «спрямованих на захист національного культурного надбання, розташованого на території державних підприємств «Українська студія хронікально-документальних фільмів» і «Національна кінематека України», у тому числі здійснити перевірку діяльності арбітражного керівника Р. Бандуристого щодо дотримання вимог законодавства на усіх етапах процедури банкрутства ДП «Національна кінематека України».

До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова комітет звертатиметься з проханням здійснювати контроль за кримінальними провадженнями щодо вибуття частини державного майна з права власності держави, а до Генеральної прокуратури – «з проханням надати інформацію про стан розгляду звернення Міністерства культури, молоді та спорту України № 04-02/03 від 11.11.2019 р. (зараз Міністерство культури та інформаційної політики України), а також взяти під свій особистий контроль подальше розслідування щодо вибуття частини державного майна з права власності держави».

Як вказано у рішенні, до Державного бюро розслідувань комітет звернеться з проханням провести оцінку діяльності вищих посадових осіб, проти яких порушені кримінальні провадження, у зв’язку продажем з аукціону великої частки державного майна ДП «Національна кінематека України».

Комітет також рекомендуватиме Національній поліції України «порушити нове кримінальне провадження стосовно вибуття державного майна з права власності держави та взяти під особистий контроль голови Національної поліції України І. Клименка кримінальне провадження, порушене у березні 2020 року, забезпечивши оперативне розслідування фактів, що будуть виявлені».

Як повідомляв Укрінформ, Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики провів 20 травня виїзне засідання на Київській студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України». Засідання стало реакцією на звернення культурної спільноти у зв’язку з критичною ситуацією можливого доведення до банкрутства цих підприємств. Члени комітету висловили занепокоєння, що шляхом відчуження державного майна під подальшу комерційну забудову відбувається знищення національного культурного надбання, на базі якого має бути створений Державний фільмофонд України.

Пізніше голова комітету Олександр Ткаченко повідомив у Facebook, що на засіданні робочої групи за участі представників комітету, МКІП та правоохоронних органів щодо ситуації з розкраданням майна державних кіностудій було сформовано позицію комітету - що кіностудії потрібно повернути назад державі, а винних притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної. Він зазначив, що в міністерстві повідомили, що директорку «Укркінохроніки» Аліну Хорошилову буде звільнено з посади.

Ткаченко також зауважив, що члени комітету та відповідних профільних відомств мають достатньо підстав вважати, що за відведенням території «Укркінохроніки» під забудову чергових висоток стоїть відомий у вузьких колах забудовник Денис Комарницький.