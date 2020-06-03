Степанов каже, що літнє тепло може сповільнити поширення COVID-19

Через літню погоду темпи поширення COVID-19 можуть уповільнитися, але рішення про карантин буде прийматися з огляду на поточні умови

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За баченням наших фахівців, суха тепла погода повинна скорочувати циркуляцію вірусу, і у нас може бути зниження відповідно інфікування і зниження захворюваності на COVID-19", - сказав Степанов.

Втім, за його словами, рішення стосовно карантину будуть прийматися виключно з огляду на поточний стан справ.

"Щодо карантину ми будемо визначатися виключно в тих умовах, в яких ми будемо жити, умовно кажучи, через місяць, яка буде захворюваність, що буде з показниками, які введені в країні. Ми живемо зараз в умовах адаптивного карантину, і як ви можете бачити, всі рішення, які приймаються урядом країни, всі збалансовані, аргументовані і зрозумілі", - наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд вніс зміни до постанови № 392, якими з 5 червня дозволяється робота ресторанів, закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів за умови дотримання соціальної дистанції, а також скасовується вимога для громадян віком від 60 років про самоізоляцію.