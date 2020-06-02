У світі розробляють 133 вакцини проти коронавірусу

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі наразі розробляється 133 потенційні вакцини проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє CNN.

"Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 133 потенційні вакцини проти хвороби Covid-19 розробляються зараз у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, десять потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань у США, Великій Британії та Китаї.

Інші 123 засоби перебувають на етапі доклінічного оцінювання, зокрема у Токійському університеті, Університеті Тулейн, Університеті Альберти та Університеті Пітсбурга.

Як повідомлялося, вакцина від коронавірусу, яку розробляють у Китаї, може вийти на ринок до кінця теперішнього року.

Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.