Китайська вакцина проти коронавірусу може вийти на ринок до кінця року

Вакцина проти коронавірусу, яку розробляють у Китаї, може вийти на ринок до кінця нинішнього року.

Про це заявила Державна комісія з нагляду та управління активами КНР, повідомляє Gulf News.

"Вакцина, яку розробляють спільно Пекінський інститут біологічних засобів та Китайська національна компанія Biotec Group Co., нещодавно пройшла II фазу клінічних випробувань та може бути готова до виходу на ринок наприкінці цього року або на початку наступного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Китай зможе виробляти від 100 млн до 120 мільйонів доз готової вакцини щороку.