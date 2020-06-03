НАБУ завершило слідство у справі Гладковського і Павловського

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Розслідування за підозрою колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні 17,44 млн грн збитків державі завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" — частки у статутному капіталі як прямо, так і опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.

Читайте також: ВАКС відмовився скасувати підозру Гладковському

На стадії формування державного оборонного замовлення на 2017-2019 рр. до вантажних автомобілів, які планували закупити коштом держбюджету для потреб армії, уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника) мав становити не менше 60%. Однак на той момент зазначені автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього у 10%, зазначають у НАБУ.

Згодом, як наголошують у Бюро, в результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Попри той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення, однак за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Компанія на ці умови пристала. Однак, як згодом встановило слідство, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно переклала на бюджет, що згодом підтвердили залучені спеціалісти Державної аудиторської служби під час перевірки.

Наголошується, що контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції. Менше з тим, усупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з заступником міністра оборони.

"У результаті постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи", - заявляють у НАБУ.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року про підозру у зловживанні службовим становищем було повідомлено вже колишньому першому заступнику секретаря РНБО.

У квітні 2020 року коло підозрюваних поповнили ексзаступник міністра оборони та директор одного з департаментів Міноборони.

У травні 2020 року експосадовцю РНБО повідомили про зміну підозри через встановлення фактів внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Слідство встановило, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо. Йдеться про доходи у розмірі: 54 тис. дол. (за 2016 рік), 63 тис. дол. (за 2017 рік) та 47,5 тис. дол. (за 2018 рік).

Колишній заступник міністра оборони є обвинуваченим в іншій справі - за фактом розкрадання понад 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони.