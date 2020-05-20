ВАКС відмовився скасувати підозру Гладковському

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 20 травня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисника у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО на ухвалу слідчого судді ВАКС від 04.05.2020, якою було відмовлено у задоволенні скарги про скасування підозри, оголошеної 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За результатами судового засідання колегія суддів залишила ухвалу слідчого судді від 4 травня 2020 р. без змін.

Як повідомлялося, Гладковського затримали 17 жовтня 2019 року. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків.

Окрім того, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.

У лютому 2020 року ВАКС дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області.