Посадовця Міносвіти спіймали на “відкатах” з оборонних розробок
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили високопосадовця Директорату науки Міністерства освіти і науки України на отриманні «відкатів» за прийняття рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, у тому числі у галузі оборонно-промислового комплексу”. - йдеться у повідомленні.
Як встановили оперативники спецслужби, посадовець вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення. Розробка стосувалась військових захисних технологій.
Правоохоронці затримали чиновника у Шевченківському районі столиці під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Приймається рішення щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.
Фото: СБУ