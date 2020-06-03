Посадовця Міносвіти спіймали на “відкатах” з оборонних розробок

Контррозвідка СБУ викрила високопосадовця Міністерства освіти і науки в отриманні «відкатів» за фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили високопосадовця Директорату науки Міністерства освіти і науки України на отриманні «відкатів» за прийняття рішень щодо фінансування науково-дослідних конструкторських робіт, у тому числі у галузі оборонно-промислового комплексу”. - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, посадовець вимагав 10% від суми, виділеної на державне оборонне замовлення. Розробка стосувалась військових захисних технологій.

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Правоохоронці затримали чиновника у Шевченківському районі столиці під час одержання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Приймається рішення щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

Фото: СБУ