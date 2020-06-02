СБУ викрила заступника командира арсеналу зброї на розголошенні держтаємниці

В Івано-Франківській області СБУ викрила заступника командира арсеналу озброєння, який залучив до облаштування охорони режимного об’єкта підрядників без допуску до державної таємниці.

Про це у Facebook повідомляє Управління СБУ на Івано-Франківщині.

«Економічна контррозвідка Служби безпеки України в ході захисту об’єктів критичної інфраструктури в оборонній сфері викрила заступника командира однієї з військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, який залучив до робіт з обладнання охоронного периметра режимного об’єкта підрядників без допуску до державної таємниці», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, представники чотирьох комерційних структур займалися облаштуванням системи протипожежного оповіщення і встановленням камер відеофіксації на території військового арсеналу. При цьому підрядники не мали спеціальних дозволів на проведення відповідних робіт.

Також слідчі СБУ встановили, що проєктанти розробили і зберігали документацію з оснащення охоронного периметра та споруд військової частини в приміщеннях без забезпечення режиму таємності.

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Зазначається, що у межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 422 КК (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю) співробітники спецслужби вилучили таємні документи.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в розголошенні відомостей військового характеру, що становлять держтаємницю. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п'яти років.