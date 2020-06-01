МАУ скасувала спецрейс Балі-Бангкок-Київ — замало пасажирів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала спеціальний комерційний рейс із Індонезії (Балі-Бангкок-Київ) через недостатню кількість пасажирів.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в Таїланді у Facebook.

"Шановні громадяни! Повідомляємо Вам, що, на жаль, спеціальний комерційний рейс з Індонезії Балі-Бангкок-Київ PS1292 було скасовано авіаперевізником у зв’язку з недостатньою кількістю пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Посольство також рекомендує звернутися до контактного центру МАУ з приводу повернення коштів, сплачених за квиток.

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Посольство також повідомило МЗС України, Міністерство інфраструктури України, Авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" про необхідність здійснення спецрейсу з Таїланду.

У Посольстві висловили сподівання, що рейс за маршрутом Бангкок-Київ відбудеться у першій декаді червня.