Криклій анонсував спецрейси із 33 міст світу

Авіакомпанії здійснять низку спеціальних рейсів в Україну з 33 міст по всьому світу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо повертати наших громадян додому з-за кордону. Анонсовано низку нових спеціальних рейсів в Україну. До того, як буде відновлено регулярне пасажирське авіасполучення, наші громадяни можуть ними скористатися", - зазначив він.

Серед перерахованих міністром міст, звідки планують рейси, - Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-ель-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Криклій додав, що інформація про рейси та квитки доступна на сайтах авіакомпаній.