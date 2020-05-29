У Києві судитимуть шахрая, який обіцяв високу посаду за $50 тисяч

Офіс генпрокурора направив до суду справу проти чоловіка, який просив надати 50 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на високу посаду.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Офісом генерального прокурора до Шевченківського райсуду м. Києва направлено обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди особам, які займають особливо відповідальне становище (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст. 369 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, громадянин, переслідуючи мету особистого збагачення та видаючи себе за впливову особу, пообіцяв посприяти іншому громадянину у призначенні на посаду керівника одного з науково-дослідних інститутів аграрного сектору.

За надання таких «послуг» фігурант зажадав від громадянина 28 тис. грн та 50 тис. доларів, нібито для передачі їх як хабаря вищим посадовцям держави як винагороди за призначення, а насправді мав намір привласнити ці кошти.

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Також шляхом обману та, зловживаючи довірою, підозрюваний переконав керівника, уповноваженого на таке призначення, у тому, що працює позаштатним радником перших осіб держави, і з ним погоджуються питання про призначення ключових посадовців, і після цього «вказаного громадянина було призначено директором науково-дослідного інституту».

Під час отримання частини хабаря у сумі 50 тисяч доларів особу затримали правоохоронці.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.