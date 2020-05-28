В Україну із США екстрадували засудженого за шахрайство
Укрінформ
В Україну екстрадували засудженого за шахрайські дії, який переховувався у США.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Шахрая, який переховувався від виконання вироку суду, екстрадували із США до України", - йдеться у повідомленні.
Фото: kv.npu.gov.ua
Зазначається, що зловмисника затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" працівники кримінальної поліції Броварського відділу поліції спільно із сектором міжнародного поліцейського співробітництва поліції Київщини.
У поліції уточнили, що за скоєння шахрайських дій, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, 50-річному громадянину України суд призначив покарання.