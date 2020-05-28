В Україну із США екстрадували засудженого за шахрайство

В Україну із США екстрадували засудженого за шахрайство

Укрінформ
В Україну екстрадували засудженого за шахрайські дії, який переховувався у США.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Шахрая, який переховувався від виконання вироку суду, екстрадували із США до України", - йдеться у повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

Зазначається, що зловмисника затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" працівники кримінальної поліції Броварського відділу поліції спільно із сектором міжнародного поліцейського співробітництва поліції Київщини.

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У поліції уточнили, що за скоєння шахрайських дій, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, 50-річному громадянину України суд призначив покарання.

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