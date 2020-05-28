ДБР знову у музеї Гончара: слідчий приніс ухвалу про арешт картин родини Порошенків

Слідчі Державного бюро розслідувань 28 травня знову приходили в Музей Івана Гончара.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні, 28 травня, приблизно о 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один із представників показав своє посвідчення директору музею Петру Івановичу Гончару та представився слідчим. Надав ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків. Та попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією... Копію цієї розписки слідчий не надав», - ідеться в дописі.

За словами музейників, слідчий не відповідав на їхні запитання, рекомендувавши надіслати їх у письмовому вигляді до ДБР.

Тим часом, експрезидент України Петро Порошенко разом з дружиною 28 травня показав родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим мистецтвознавцям та діячам культури. Зокрема, з експозицією ознайомились директор Національного художнього музею Юлія Литвинець, вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник Сашко Лірник, народний артист України кобзар Тарас Компаніченко, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

«Це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження... Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України... Всі ці картини десятки або, може, сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну, і всі вони є предметом для широкого показу», – заявив Порошенко, подякувавши дружині за ідею цієї експозиції.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня у Музеї Іван Гончара було презентовано виставку картин з приватної колекції експрезидента Петра Порошенка.

ДБР викликала його на допит у цей день як свідка в межах кримінального провадження щодо обставин у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей, а саме приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників. Проте Порошенко у час, коли мав розпочатися допит, представляв експозицію.

Згодом у музей прибули представники ДБР. За словами представників закладу, силовики виламали двері. При цьому вони не пред'являли жодних документів. Йдучи з музею, представники ДБР вилучили представлені на виставці оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, зроблені з особистого рахунку Порошенка після сплати податків.

У самому ДБР заявили, що їхні працівники приїхали до Музею Гончара вручити повістку Петру Порошенку на чергові допити та провести слідчі дії.

При цьому у ДБР стверджують, що "адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій", тому було задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.