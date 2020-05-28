Чехія не очікує "буму" українських заробітчан після завершення карантину

Попри завершення надзвичайного стану та полегшення щодо перетину кордону, в Чехії не очікують миттєвої хвилі приїзду українських працівників.

Про це на запит кореспондента Укрінформу повідомили з Міністерства праці та соціальних питань Чеської Республіки.

"Після відкриття консульств Міністерство закордонних справ не очікує збільшення кількості заявок через складні умови подорожі, все ще нестабільну ситуацію в галузі здоров’я, ряд обмежувальних заходів у третіх країнах та обережність з боку самих заявників; зниження очікується головним чином стосовно заявок на отримання шенгенських віз для працевлаштування", - повідомили у відомстві.

Там зауважили, що відкриття після паузи консульських служб до того ж не означає відновлення у повному обсязі консульських дій та можливості обслуговування всіх заявників. У низці третіх країн, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж у Чехії, та де застосовуються суворі заходи щодо переміщення та подорожі населення, не кожен іноземець зможе подати заявку на отримання візи/дозволу на проживання.

Що стосується тих, хто наразі перебуває в ЧР і не залишив країну перед введенням карантину, то треба мати на увазі, що після завершення дії на території ЧР 18 травня надзвичайного стану та якщо термін дії дозволу на проживання не був продовжений, іноземці повинні будуть залишити межі Чехії. Отже дуже ймовірно, що в статистиці кількості іноземців, зокрема, українців, яким надано дозвіл на роботу, зменшиться.

Статистичні дані щодо кількості іноземців, які втратили роботу під час дії надзвичайного стану, а також кількості іноземців, які повернулися в країну походження, відсутні.

Станом же на 31 грудня 2019 року кількість українських громадян, зайнятих у Чехії, сягала 144 121 (з них 80 733 - чоловіки, 63 381 - жінки), що становить 23,2% від загальної кількості всіх іноземних громадян, зайнятих у Чехії на цю дату (621 870 осіб).

Відповідно до Класифікації економічної діяльності 27,6% (тобто 39 800 осіб) працювали у сфері обробної промисловості, у сфері адміністративної та допоміжної службової діяльності 21,3% (30 633 особи, у сфері будівництва 16,6% (23 944 особи), у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту техніки та обслуговування автотранспорту -7,9% (11 395 осіб), 6,3% (9 076 осіб) у сфері транспорту та та логістики, ще 5,1% (7 325 осіб) у сфері готельного бізнесу та гастрономії. В інших сферах кількість була не такою значною.

Відповідно до Класифікації професій, станом на 31 грудня 2019 року 43,2% (тобто 62 250 осіб) громадян України були віднесені до 9 класу (допоміжні та некваліфіковані працівники), 26,9% (38 699 осіб) були зайняті на робочих місцях 8-го класу (оператори машин та обладнання, слюсарі), 12,5% (18,011 осіб) на робочих місцях 7-го класу (майстри та ремонтники), 8,1% (11 723 людини) на робочих посадах 5 класу (персонал з обслуговування та продажу) та 2,7% (3935 осіб) на посадах 4 класу (посадові особи).

У Міністерстві запевнили, що права українських працівників у Чехії захищалися в надзвичайний період так само, як і до його оголошення. Інспекційну діяльність у сфері зайнятості здійснюють Державне управління інспекції праці та регіональні інспекції праці, які проводять регулярні, а також за наявності сигналів про можливі порушення, перевірки та реагують на всі можливі порушення зобов'язань роботодавців. За виявлені порушення роботодавець може бути оштрафований.

Як повідомлялося, влада Чехії дозволила в'їзд трудовим мігрантам з третіх країн (не членів Євросоюзу) з 11 травня. Консульські відділи Чехії в Україні відновили прийом: у Львові 22 травня, в Києві консульський 25 травня.

Надзвичайний стан було скасовано 18 травня після 66 діб дії.

Станом на 28 травня, кількість актуально хворих на COVID-19 в Чехії становить 2409, з яких 149 госпіталізовано, з початку епідемії – 9103, померло 317.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.