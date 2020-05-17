НБУ: перекази від заробітчан в І кварталі перевищили $2,9 мільярда

Обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами в Україну за січень-березень цього року становить понад 2,9 мільярда доларів, а з України за кордон – майже 154 мільйони доларів.

Такі дані оприлюднив Національний банк України у Facebook.

"За оцінками Національного банку України, у січні–березні 2020 року обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив: в Україну з-за кордону – понад 2 900 млн дол. США в еквіваленті; з України за кордон – майже 154 млн дол. США в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпосередньо через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення) в Україну надіслано 505 мільйонів доларів у еквіваленті або майже одна п’ята надходжень. Уточнюється, що це на 3,6% більше, ніж у І кварталі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну також незначно зросла з 348 до 361 дол. США;

Крім того повідомляється, що через системи переказу коштів 106 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон.

"У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 41,3%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив дві третини від усіх приватних переказів з України. На 40% зросла і середня сума одного переказу з України: 447 дол. США у порівнянні з 318 дол. США у I кварталі торік", - йдеться у повідомленні

У НБУ також зауважують, що найпопулярніші "коридори" переказів не змінилися: в Україну найбільше коштів надійшло зі США, Ізраїлю, Італії, РФ, Польщі; з України найбільше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, США, Туреччини.

Також Нацбанк повідомляє про збільшення обсягу переказів у межах України через системи переказу коштів.

"58 259 млн грн або 2 331 млн дол. США в еквіваленті – це на 36% більше, ніж торік у І кварталі. І це ще без так званих р2р-переказів між картками", - зауважують в НБУ.

За даними Нацбанку, 75 % переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:

• NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 39,56% переказів у межах України;

• Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 23,71% переказів у межах України;

• Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.