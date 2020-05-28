Суддя антикорупційного суду заявляє про погрози їй та членам родини

Суддя антикорупційного суду заявляє про погрози їй та членам родини

Укрінформ
Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка повідомила Вищій раді правосуддя про погрози їй та членам її родини у зв’язку з розглядом судової справи.

Про це інформує портал Судова влада України.

“Суддя Вищого антикорупційного суду Широка Катерина Юріївна повідомила, що їй надійшло повідомлення, у якому висловлені погрози щодо неї, членів її родини, та яке вона вважає втручанням у її діяльність як слідчого судді Вищого антикорупційного суду”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суддя пов’язує факти втручання зі здійсненням нею судового контролю за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 11 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Так, Широка інформує, що 17 квітня 2020 року надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України у вказаному провадженні про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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20 квітня 2020 року було відмовлено у задоволенні клопотання, оголошення повного тексту призначено на 22 квітня 2020 року.

Вказано, що 21 травня 2020 року близько 16:20 суддя побачила повідомлення, що надійшло на її особисту сторінку у соціальній мережі Facebook 20 квітня 2020 року о 18:17 у день постановлення ухвали про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

“Суддя зазначає, що у повідомленні користувач ставить питання: «Це ви судили …? Ви будете наказані та ваша родина! Біжіть», - ідеться в повідомленні.

На думку Широкої, таким чином особа висловила прямі погрози їй та членам її родини, і суддя вважає це втручанням у здійснення правосуддя.

За її словами, вказані дії мали на меті вплив на її безсторонність та ухвалення рішення щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як зазначається, відповідно до ст. 73 закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень судді про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

ВРП проведе перевірку викладених суддею фактів та ухвалить відповідне рішення.

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