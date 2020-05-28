Суддя антикорупційного суду заявляє про погрози їй та членам родини

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка повідомила Вищій раді правосуддя про погрози їй та членам її родини у зв’язку з розглядом судової справи.

Про це інформує портал Судова влада України.

“Суддя Вищого антикорупційного суду Широка Катерина Юріївна повідомила, що їй надійшло повідомлення, у якому висловлені погрози щодо неї, членів її родини, та яке вона вважає втручанням у її діяльність як слідчого судді Вищого антикорупційного суду”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суддя пов’язує факти втручання зі здійсненням нею судового контролю за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 11 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Так, Широка інформує, що 17 квітня 2020 року надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України у вказаному провадженні про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

20 квітня 2020 року було відмовлено у задоволенні клопотання, оголошення повного тексту призначено на 22 квітня 2020 року.

Вказано, що 21 травня 2020 року близько 16:20 суддя побачила повідомлення, що надійшло на її особисту сторінку у соціальній мережі Facebook 20 квітня 2020 року о 18:17 у день постановлення ухвали про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

“Суддя зазначає, що у повідомленні користувач ставить питання: «Це ви судили …? Ви будете наказані та ваша родина! Біжіть», - ідеться в повідомленні.

На думку Широкої, таким чином особа висловила прямі погрози їй та членам її родини, і суддя вважає це втручанням у здійснення правосуддя.

За її словами, вказані дії мали на меті вплив на її безсторонність та ухвалення рішення щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Як зазначається, відповідно до ст. 73 закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень судді про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

ВРП проведе перевірку викладених суддею фактів та ухвалить відповідне рішення.