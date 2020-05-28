Німецький суд ще може змінити рішення щодо екстрадиції Онищенка – САП

Оскарження рішення німецького суду щодо відмови в екстрадиції колишнього народного депутата України Олександра Онищенка не передбачено, але воно може бути переглянуте у разі появи нових обставин.

Про це заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно з рішенням Вищого земельного суду м.Ольденбурга (Німеччина) від 27 травня 2020 року, відмовлено в екстрадиції колишнього нардепа, обвинуваченого Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в організації «газових схем», про що повідомляється на вебресурсі цього суду. Причиною відмови став сумнів судових органів Німеччини щодо дотримання мінімальних міжнародних стандартів щодо умов ув'язнення в Україні. Зауважимо, що оскарження вказаного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуте при появі нових обставин», - йдеться у повідомленні.

Водночас у САП наголосили, що рішення німецького суду не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ексдепутата, яке слухається Вищим антикорупційним судом, оскільки 21 січня 2020 року суд надав дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia).

«На даний час у кримінальному провадженні за обвинуваченням екснардепа та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження. Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях», - заявили у САП.

Як повідомлялося, 13 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав розгляд по суті "газової справи", де фігурує Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".