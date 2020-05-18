Суд у “газовій справі” Онищенка дослідив уже 10 томів доказів

Вищий антикорупційний суд, що розглядає "газову справу", фігурантом якої є колишній народний депутат Олександр Онищенко, на засіданні 18 травня розглянув 8 томів письмових доказів, наданих стороною обвинувачення.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"У Вищому антикорупційному суді за участю прокурора САП триває судовий розгляд у так званій «газовій справі» про обвинувачення народного депутата України VII скликання та його фінансового директора. На засіданні долучено та досліджено 8 томів письмових доказів, наданих державним обвинувачем", - зазначають у САП.

Загалом у справі досліджено 10 томів матеріалів.

Наступний розгляд у справі заплановано на 19 травня 2020 року.

Як повідомлялося, "газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Слідство вважає організатором цієї корупційної схеми народного депутата України VII-VIII скликань Олександра Онищенка.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Онищенка обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У межах досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Семеро підозрюваних, зокрема й Онищенко, перебувають у розшуку.

Онищенко втік з України влітку 2016 року.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.