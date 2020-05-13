“Газова справа” Онищенка: у суді оголосили обвинувачення

У Вищому антикорупційному суді під час розгляду так званої «газової справи», фігурантом якої є екснардеп Олександр Онищенко, прокурор САП оголосив обвинувальний акт.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«13 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора відбулось перше засідання по суті у «газовій справі» про обвинувачення народного депутата України VII скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту», - йдеться у повідомленні.

Також під час засідання і сторона обвинувачення, і один із захисників у справі виступили зі вступними промовами.

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Наступний розгляд у справі, на якому вступні промови оголосять інші два захисники, призначено на 10:00 14 травня 2020 року.

Як повідомлялося, ексдепутат Верховної Ради України Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

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Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.