САП перевіряє інформацію про наявність в Онищенка російського паспорта

Інформація щодо наявності російського паспорта в колишнього народного депутата України Олександра Онищенка перевіряється.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час звіту на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора ми вже зі ЗМІ дізналися, зараз перевіряємо своїми каналами процесуальними, що в нього (Онищенка - ред.), виявляється, російський паспорт весь цей час був”, - зазначив Холодницький.

Він додав, що справа Онищенка відкладена до травня у зв’язку з необхідністю передання повістки в Німеччину.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання колишнього депутата Олександра Онищенка, який є обвинувачуваним у "газовій справі".

Раніше ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених у так званій "газовій справі".

Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної Республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

У грудні 2019 року стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

Фото: eizvestia.com