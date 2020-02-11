Онищенко просить політичного притулку у Німеччині - DW

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко просить Німеччину про надання політичного притулку.

Про це повідомив DW адвокат українця Інґо Міноджіо.

"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - стверджує адвокат.

За словами Міноджіо, в Україні "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах". Також він заявив, що головний політичний опонент Онищенка - Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

У випадку, якщо Німеччина не надасть притулок Онищенку, але суд відхилить український запит на екстрадицію як "політично мотивований", він готовий виїхати до Росії, зазначив адвокат. "В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії", - сказав Міноджіо.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України звинувачує Олександра Онищенка у завданні шкоди державі на суму у близько трьох мільйонів гривень через незаконні операції при видобутку і продажі газу. Бізнесмен відкидає ці звинувачення. Онищенко, будучи депутатом Верховної Ради, у липні 2016 року виїхав за межі країни, побоюючись арешту. Відтоді він перебував в Іспанії, де також просив притулку, однак минулої осені отримав відмову. Наприкінці листопада ексдепутата заарештували у Німеччині, де він відтоді перебуває під вартою.

Посилаючись на "політичні мотиви" своєї справи, Онищенко також оскаржує у німецькому суді екстрадицію до України.